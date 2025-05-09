Türk çelik sektörünün İtalya hedefi 1 milyar dolar

ÇELİK sektörü 2025 yılının ocaknisan döneminde ihracatını yüzde 3,5'luk artışla 5 milyar 148 milyon dolardan 5 milyar 332 milyon dolara çıkarırken, İtalya'nın Türk çeliğine talebi yüzde 25'lik artışla 298 milyon dolardan 374 milyon dolara yükseldi. İtalya, Türkiye'nin çelik ihracatında en büyük iki pazardan biri oldu.

'KARARLILIKLA SÜRECEK'

EGE İhracatçı Birlikleri çatısı altında 8 yıldır ihracatın zirvesinde yer alan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, 6-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında İtalya'nın Milano şehrinde düzenlenen Made in Steel 2025 Fuarı'na info standıyla katılım sağlayarak demirçelik sektörünün Avrupa'daki nabzını tuttu, İtalya'ya çelik ihracatındaki başarılara yeni halka eklemek için sektörün potansiyelini İtalyan ve dünyanın dört bir tarafından gelen ithalatçılara aktardı.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ertan, "Bu tür etkinliklerde yer almak, sektörümüzün ihracat vizyonunu daha ileriye taşıyacak adımların atılmasına olanak tanıyor. Made in Steel 2025 süresince standımıza gösterilen ilgiden ve kurulan temaslardan son derece memnunuz. Önümüzdeki dönemde de üyelerimizi küresel platformlarda temsil etmeyi ve ülkemizin üretim gücünü dünyaya tanıtmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. 2025 yılı için belirlediğimiz 2,2 milyar dolarlık ihracat hedefine bu temaslarla ulaşacağız. İtalya'ya çelik ihracatımızdaki artış seyrini sürdürerek 2025 yılı sonunda ihracatta 1 milyar doları aşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.