Zirve Neslihan’ın yeni ofisi oldu

Kocaeli Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü mezunu olan Neslihan Yılmaz (34), 2014 yılında başladığı mesleğinde geçirdiği 9 yılın ardından sıra dışı bir karar aldı. Sahada çalıştığı dönemlerde kule vinçlere olan merakı sayesinde bu alana yönelen Yılmaz, aldığı eğitim ve sertifikanın ardından harita mühendisliğini bırakarak kule vinç operatörü oldu.

"EĞİTİMLER ALDIM"

Rizeli Yılmaz, yaklaşık iki yıldır İzmir ve Manisa'daki çeşitli inşaat sahalarında görev yapıyor. Adeta örümcek gibi tırmandığı kulede ortalama 8 saat geçiren Yılmaz, onlarca metre yükseklikte görev alarak adeta yer çekimine meydan okuyor. Son olarak Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yapımı devam eden bir inşaatta kule vinç operatörü olarak çalışan Neslihan Yılmaz, kule vinç operatörlüğüne ilgi duymasının hikayesini anlattı

İnşaat sahasında kule vinçlerle karşılaştığını söyleyen Yılmaz, "Merak edip birkaç kez çıktım. Vinçteki operatör arkadaşlar da beni ' Yapabilirsin, neden olmasın?' diyerek cesaretlendirdiler. Araştırma yaptım, gerekli eğitimlerimin ardından sertifikayı aldım ve çalışmaya başladım" dedi.

Kule vinç kullanmaya ilk başladığında korku yaşadığını belirten Yılmaz, "Başlangıçta korku oluyordu, ilk kullanmaya başladığımda. Ancak kullandıkça ve makineye alıştıkça geçti" ifadelerini kullandı.

'YUKARISI DA KONFORLU GELİYOR'

KADINLARIN inşaat sektöründe yer almasının halen şaşkınlıkla karşılandığını vurgulayan Yılmaz, "İnşaat sektörü erkek egemen bir sektör olduğu için görenler şaşırıyor tabii. Sonra hoşlarına gidiyorlar. Tepkileri benim de hoşuma gidiyor. Sahada da çalıştığım için yukarısı da konforlu geliyor. Yükseklikle alakalı korkusu olmayan herkes, cinsiyet ayırmaksızın bu işi yapabilir. Ülkemizde kadın operatör az ama yurt dışında kadınların çoğunlukla yaptığı bir meslek" diye konuştu.