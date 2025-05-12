Japon oto firmasından İzmir’e dev yatırım

Honda Aliağa'ya fabrika kurmak için gün sayıyor. Şirket; Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na geçtiğimiz günlerde ÇED başvurusunda bulundu. Proje kapsamında fabrikada yılda 200 binin üzerinde motosiklet üretilecek. Bunun için de 172 kişiyi istihdam edecek. Fabrikanın yatırım maliyeti ise 861 milyon TL.

861 milyon TL yatırımla hayata geçirilecek projede, yılda 200 binin üzerinde motosiklet üretilmesi ve 172 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

HALKIN GÖRÜŞÜNE AÇILDI

Bakanlık ÇED süreci devam eden projeyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bakanlık projeyi halkın görüşüne açtı. Açıklamada, "İzmir İli, Aliağa İlçesi, Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi, Çoraklar Mahallesi, Uzunburun Mevkii, K18a- 17d Pafta 132 Ada, 13 Nolu Parseli Mahallesi/ Köyü Mevkiinde "Honda Türkiye Anonim Şirketi" tarafından kurulması planlanan "Motosiklet Üretimi ve Bu Üretime Bağlı Depolama" projesi için Bakanlığımıza sunulan ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Başvuru Dosyası 29/07/2022 tarih ve 31907 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğine göre ÇED süreci başlatılmıştır. Yönetmeliğin 24. maddesi hükümlerine göre Halkın Katılımı Toplantısı düzenlenmeyecek olup ÇED başvuru dosyası Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüz internet sayfalarında halkın görüşüne açılmıştır. ÇED süreci tamamlanana kadar projeyle ilişkin her tür görüş ve önerinin Bakanlığımıza ya da Valiliğimize iletilebilirsiniz" denildi.