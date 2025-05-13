MASAK İBB’nin iştirakleri için inceleme başlattı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve siyasi finansman soruşturması genişleyerek derinleşiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ekipler, İBB iştiraklerine ait milyarlarca liralık ihale dosyalarını tek tek incelemeye aldı. Edinilen bilgilere göre; Metro İstanbul, İSFALT A.Ş, İSTAÇ, İSPARK ve İSKİ gibi İstanbul'un can damarı olan iştirak şirketlerinin tüm ihale süreçleri savcılık talebiyle İBB'den ivedilikle istendi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

İBB yönetimi, talep edilen dosya ve evrakları içeren bir kamyon dolusu belgeyi emniyete teslim etti. Vatan Emniyet yerleşkesinde Mali Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, yaklaşık 80 kişilik bir uzman grubuyla bu belgeleri didik didik incelemeye aldı.1986'da kurulan ve yılda 5 milyon ton asfalt üretim kapasitesiyle İstanbul'un asfalt ihtiyacını karşılayan İSFALT A.Ş, özellikle son yıllarda aldığı asfalt serim ve bakım ihaleleri nedeniyle dikkat çekiyordu. 1988'de kurulan ve bugün 240,5 km raylı sistemin işletmeciliğini yapan Metro İstanbul ise milyarlık metro projeleri ve araç alımlarıyla soruşturma dosyasının en kritik başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. 1994'te kurulan İSTAÇ, İstanbul'un atık ve çevre yönetimini üstlenmesi nedeniyle "Cebeci Harfiyat Alanı" gibi sıcak başlıklarda adının geçmesiyle soruşturmanın odak noktalarından biri haline geldi.