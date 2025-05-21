Kripto Tarihine Lezzetli Bir Dilim: Paribu’dan 100.000 Pizzalık Sürpriz!

Türkiye'nin öncü teknoloji şirketi ve lider kripto varlık işlem platformu Paribu, kullanıcılarını bu kez lezzetli bir sürprizle buluşturuyor. Paribu Pizza günü kampanyası ile kullanıcılarına ikramlar sunuyor. Kampanya ise 22 Mayıs'ta son bulacak.

10.000 Bitcoin ile Başlayan Efsane

Kripto dünyasının en keyifli geleneklerinden biri olan Bitcoin Pizza Günü, Paribu ile Türkiye'de artık daha lezzetli bir hâl alıyor. 22 Mayıs'ta kutlanan bu özel gün, kripto tarihine geçen ilk Bitcoin ile yapılan alışverişin yıldönümüne dayanıyor. 2010 yılında bir kullanıcı, 10.000 Bitcoin karşılığında iki pizza siparişi vererek, kripto ile yapılan ilk gerçek dünya işlemini gerçekleştirmişti. Bu tarihi anı yaşatmak ve geniş kitlelere ulaştırmak isteyen Paribu, bu yıl 100.000 kişiye 350 TL değerinde pizza hediye ediyor.

100.000 Kişiye Pizza Ziyafeti!

Kripto dünyasının en lezzetli günü geldi çattı! Paribu, bu yılki kampanyası kapsamında 19-22 Mayıs 2025 tarihleri arasında 100.000 kullanıcıya 350 TL değerinde Yemeksepeti pizza kuponu hediye ediyor. Kullanıcılar bu kuponlarla sadece kampanyaya dahil restoranlardan sipariş verebilecek. Kuponlar, 31 Mayıs 2025 saat 23:59'a kadar geçerli olacak.

Kampanyaya katılmak isteyen kullanıcılar, Paribu uygulamasına giriş yaparak kampanya sayfası üzerinden katılım sağlayabiliyor. Kazananlar, kampanya kapsamında anlaşmalı pizza markalarından ücretsiz olarak pizzalarını sipariş edebilecek.

Katılım şartları neler?

Kampanyadan faydalanmak isteyen kullanıcıların bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor:

Paribu mobil uygulamasından "Fırsatları Gör" bölümünden kampanya kodunu almak

Son 30 gün içinde en az 1.000 TL'lik Bitcoin alım-satımı gerçekleştirmiş olmak

Kimlik doğrulama işlemlerini tamamlamış olmak.

Kuponlar nasıl kullanılacak?

Kampanya kodları yalnızca Yemeksepeti mobil uygulaması üzerinden ve seçili pizza restoranlarında geçerli olacak. Kuponlar sadece online kredi/banka kartı ile yapılan siparişlerde kullanılabilecek ve başka kampanyalarla birleştirilemeyecek. Paribu, bu etkinlikle hem kripto para tarihindeki önemli bir günü hatırlatmayı hem de kullanıcılarına lezzetli bir sürpriz yapmayı amaçlıyor.

Teknolojiyi Toplumla Buluşturan Paribu Hakkında

2017 yılında kurulan Paribu, milyonlarca kullanıcıya hızlı, kolay ve güvenli kripto varlık işlemleri yapma imkânı sunmanın yanı sıra kültür, sanat, spor ve sürdürülebilirlik projeleriyle toplumsal fayda sağlamayı da amaçlıyor. Şimdi ise lezzeti teknolojiyle buluşturuyor!

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