Bakanlık duyurdu! Türkiye yılın ilk dört ayında toplam 12,7 milyon ziyaretçi ağırladı

Türkiye bu yılın ilk 4 ayında toplam 12 milyon 744 bin 84 ziyaretçiyi ağırladı.

Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin 10 milyon 590 bin 9'unu yabancılar 2 milyon 154 bin 75'ini de yurtdışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Yılın 4 aylık döneminde, en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya 1 milyon 143 bin 107 ziyaretçi ile ilk sırada yer aldı.

Almanya'yı 977 bin 152 ziyaretçi ile Rusya Federasyonu, 946 bin 472 kişiyle İran izledi. Bulgaristan ve İngiltere de sırasıyla en çok ziyaretçinin geldiği diğer ülkeler oldu.