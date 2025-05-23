Efeler Yolu Ultra Trail İzmir’de düzenlenecek

İZMİR Valiliği himayesinde bu yıl ilk kez düzenlenecek Efeler Yolu Ultra Trail, 24-25 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. İzmir İktisat Kongresi Binası'nda etkinliğe ilişkin düzenlenen basın toplantısına İzmir Valisi Süleyman Elban, Efeler Yolu Direktörü Prof. Dr. Özgür Özkaya ve organizasyonun direktörü Koray Bozunoğulları katıldı. Vali Elban, uzun zamandır Efeler Yolu ile ilgili çalışma yürüttüklerini, rotada sportif bir etkinlik düzenleneceği için heyecanlı olduklarını dile getirdi. Elban, hafta sonu düzenlenecek Ultra Trail yarışının, rotanın uluslararası tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.