Yargıtay kat karşılığı sözleşmelerde güvence getirdi

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Ayan, Yargıtay'ın kat karşılığı inşaat sözleşmelerine ilişkin önemli bir ilke kararı verdiğini belirterek, 16 Mayıs 2025 tarihli kararla, yükleniciden bağımsız bölüm alan iyi niyetli üçüncü kişilerin tapuları korunacak dedi.

'SİGORTA ZORUNLU'

YARGITAY'IN kararının özellikle maketten satış yapan tüketiciler açısından önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Serkan Ayan, tapuların korunmasının inşaatların tamamlanması açısından da olumlu sonuçlar doğurabileceğini dile getirerek, En azından bu sistemde alıcıların tapuları korunacak. Alıcılar ortaklaşa bir finansman modeliyle inşaatı tamamlama yoluna gidebilir. Ayrıca, Tüketici Kanunu'na göre 30'un üzerinde bağımsız bölümü olan yapılarda sigorta yapılması zorunlu. Eğer böyle bir sigorta yapılmışsa, inşaat yarım kalsa bile sigorta şirketi devreye girerek inşaatı tamamlayabilir.