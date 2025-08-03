Sektörün kalbi Turkuvaz ile Samsun’da attı! Ömer Bolat: Tarihimizin en büyük ihracat rekorunu kırdık

Ticaret Bakanlığı ile Turkuvaz Medya Grubu'nun ortaklaşa düzenlediği Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi, Samsun Şehit Ömer Halis Demir Konferans Salonu'nda yapıldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, Konferansın açılış konuşmasını yapan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Millî Mücadele'nin başladığı bu şehir, şimdi ekonomik mücadelenin de ön saflarında yer alıyor. İhracata dayalı büyümenin, dış pazarlarda söz sahibi olmanın tam da merkezinde konumlanıyor. Samsun; stratejik limanıyla, gelişen lojistik altyapısıyla ve güçlü tarımsanayi entegrasyonuyla sadece Karadeniz'in değil, Türkiye'nin ihracat kapısıdır. Bu şehir, Orta Karadeniz'in üretim üssü olmasının ötesinde, Karadeniz havzası ve Orta Asya'ya açılan önemli bir ticaret koridorudur.

'TÜRKİYE KÜRESEL BİR OYUNCU'

Düzenlediğimiz Türkiye İhracat Zirveleri ile Anadolu'nun dört bir yanında üretim gücümüzü, küresel vizyonumuzu ve ihracat kabiliyetimizi konuşuyoruz. Çünkü biliyoruz ki büyüyen Türkiye'nin yolu, daha çok üreten, daha çok ihraç eden bir ekonomiden geçiyor. Bu sayede insanımıza iş-aş imkânı sunuyor, istihdamda Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırıyoruz. Küresel ekonomide kartlar yeniden dağıtılırken, Türkiye'nin ihracatla büyüyen, üreterek güçlenen bir ülke olması her zamankinden daha önemli. Turkuvaz Medya olarak, ihracatın Türkiye ekonomisindeki stratejik rolünü önemsiyor; Anadolu'nun üretim gücünü, küresel vizyonla buluşturmaya katkı sağlamak için bu zirveleri gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar İstanbul'dan Gaziantep'e, Konya'dan Bursa'ya kadar düzenlediğimiz zirvelerle ihracatçımıza destek olmaya çalıştık. Dünyanın her yerine Türk ürünlerini ulaştıran ihracatçılarımızı birer kahraman olarak görüyor, onları bütün imkanlarımızla desteklemekten memnuniyet duyuyoruz. Geçtiğimiz yıl ulaştığımız 260 milyar doları geçerek rekor kıran ihracat rakamlarını bu yıl çok daha yukarılara taşıyacağımıza olan inancımız tamdır. Yeni pazarlar, yeşil dönüşüm, dijital ticaret ve sürdürülebilir kalkınma gibi başlıklarla ihracatımızın geleceğini birlikte şekillendireceğiz. Zirvemizin Samsun'a, Karadeniz'e ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, katılımınız için hepinize tekrar teşekkür ediyorum" dedi. Zirveye Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve ile iş ve siyaset dünyasından kalabalık bir davetli grubu katıldı. Zirvede A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner ve Takvim Genel Yönetmeni Faruk Erdem'in sorularını yanıtlayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye artık küresel

bir lider, küresel bir oyuncu. Güçlü ekonomisiyle güçlü bir arabulucu. Marka değeri giderek yükselen bir ülkeyiz" dedi.

'HEDEFE EMİN ADIMLARLA ULAŞIYORUZ'

Temmuz ayı verilerini açıklamak için Samsun'u özellikle tercih ettiklerini söyleyen Bakan Bolat, "Samsun OSB'si, sanayisi, limanı, medikal sektörü, güçlü savunma sanayisi, güçlü limanlarıyla bizim için büyük önem taşıyor. Burada Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamını, yüzde 11'lik bir artışla 25 milyar dolar açıkladık" dedi. Son bir yılın rakamı olarak 269.4 milyar dolar yıllık ihracata ulaşıldığını hatırlatan Bolat, "Yıllık 3.1'lik artış oldu. 7 aylık verilere bakıldığında ise yüze 5.2. Türkiye olarak yüzde 5'lik artışı korumaya devam edeceğiz. Belirsizlik ve sıkıntılı konjonktüre rağmen Avrupa Birliği'ne yüzde 8.5'luk bir artışımız oldu. Tüm gücümüzle hedefimiz bu rakamları artırmak. Cumhurbaşkanımızın bize koyduğu hedefe ulaşıyoruz. Her ay geçen yılın aynı ayından fazla ihracat yapmak istiyoruz. 7 ayın 6'sında bunu başardık. Bir tek şubatta biraz sekteye uğradık" şeklinde konuştu.

YÜZDE 94'Ü SANAYİ ÜRÜNLERİ

Konuşmasında yılda 65-70 milyar dolar enerji ithalatı olduğu bilgisini paylaşan Bolat, Gabar ve Karadeniz doğal gazının da katkısıyla bu rakamları aşağılara çekeceklerini kaydetti. Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü: "25 ila 30 milyar dolar arasında altın ithalatımız oluyor. 90 ila 95 milyar bandında ithalatımız var. İlk 7 ay 56 milyar dolar dış ticaret açığımız var. Bu yıl temmuzda yüzde 12 azaldı. Şu anda dış ticaret açığımız 88 milyar dolar. Hedefimiz dış ticaret açığımızı 30 milyar dolarda tutmak. İthalatta 7 ayda yüzde 6.9 artış oldu. Yıllık ihracatta 3.1 ithalatta ise yüzde 4.1 artış var. Hedefimiz 390 milyar dolar mal ve hizmet ihracatını yakalamak. Şu an 395 milyar dolarları bulacağız gibi görünüyor. İhracatımızın yüzde 94'ü sanayi ürünleri. 196 bin kıymetli kahraman ihracatçı ailesiyle hedeflerimize ulaşacağız. Döviz krizi olmaması için ihracat rakamlarına mahkumuz."

'HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİYORUZ'

Giyim sektöründe bir miktar kriz olduğunu ifade eden Bolat, "İlk 7 ayda 710 milyon dolarlık bir azalma var. Ama son 2 ayda azalma trendinde düşüş var. Sonbaharla beraber bu sektörde de normale döneceğiz. Kimyevi ürünlerinde demir çelikte otomotivde büyük artışlarımız oldu" dedi. İhracatçılara büyük desteklerinin olduğunu ve olmaya da devam ettiğini söyleyen Bolat, "Fuarlara katılım, şube açma, ticaret diplomasisinde her türlü destek veriyoruz. 75 ülkeye ziyaret yaptık. Serbest ve tercihli ticaret anlaşmaları yaptık. Takım kaptanımız Cumhurbaşkanımız desteğiyle yani takım çalışması ile bu hale geldik" diye konuştu.

GAYRİ AHLAKİ UYGULAMALARA ASLA GEÇİT YOK

Yeni otomotiv sektöründe ÖTV zammından sonra gayri ahlaki uygulamaların ortaya çıktığını söyleyen Bolat, "Otomotiv sektöründe o kadar çok düzenleme yaptık ki... 2. el fiyatları asla birinci el fiyatları asla geçemeyecek. Bayiler galeriler distribütörler hakkında tedbirler aldık. 600 bin sıfır araç birden ortaya çıktı. Bireysel olarak yılda 3 araba satışını getirdik yılda daha önce 60-70 tane satanlar vardı. Yeni ÖTV zammından sonra gayri ahlaki uygulamalar da ortaya çıktı. Üstlerine gideceğiz. Fiyat listelerini görünür şekilde bulundurma mevzuatını çıkarttık. Karekod uygulamasını da açtık. Dara uygulamasını getireceğiz. Yani 1 kilo olarak satılan ürünün darası kiloya dahil olacak. İnsanlar hangi lokantaya gidecekse menüsüne bakacak ve bütçesine göre yere gidecek. Sistem oturdu" dedi.

'VİZE SERBESTLİGİNİ HAK EDİYORUZ'

Zirvede ABD ve İngiltere'nin iki önemli ticaret ortağı olduğuna vurgu yapan Bakan Bolat, "Bu yıl ABD ila karşılıklı dış ticaret 40 milyar dolara gidiyor. Ekonomik ilişkilerimiz ABD, Almanya ve İngiltere ile dengeli. Trump iş başına gelince birçok alanda vergiler koymaya başladı. En düşük vergi oranını 1 Ağustos'ta yüzde 15 olarak açıkladı. Türkiye en düşük alanda. Biz daha avantajlı konumdayız" dedi. Shengen vizesi konusunda yaşanan sıkıntılarla ilgili soruya ise Bolat, şu yanıtı verdi: "Avrupa Birliği bize olumlu yaklaşımlarda bulundu. Vize konusunda halkımızın haklı sitemleri konusunda Dışişleri Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanımız girişimlerde bulundu. Biz zaten vize serbestliğini hak eden bir ülkeyiz. 2015'te protokol imzalanmıştı, 72 madde yerine gelirse vize muafiyeti sağlanacaktı. 5-6 madde kaldı. Dışişleri Bakanlığımız gerekli girişimleri yapıyor. Geliri artıp seyahat etmek isteyen vatandaşların sayısı arttı. Vizesini alan düzenli girip çıkışı olanlara kolaylıklar sağlanıyor. Asıl amacımız lojistik nakliyeyi ticareti turizmi hızlandıracak vize serbestliği. Bu sene AB ile 2356 milyar dolar bandına gelebiliriz."

'BEŞ YILDA İKİYE KATLANACAK'

Zirvede konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Samsun ülkemizin gururlandığı rakamların açıklandığı yer oldu. OSB'lerimizin artmasıyla ihracat rakamlarımızı 5 yıl içinde 2'ye katlayacağız. Kısa vadede 3 milyar dolar sonrasında da 5 milyar dolar hedefimiz var. Bu hedefe tüm paydaşlarımızla beraber ulaşacağız. Türkiye'mizi dünyadaki hak ettiği noktaya hep beraber ulaşacağız" dedi. Vali Orhan Tavlı ise 'Karadeniz'in ve Kuzey Anadolu'nun incisi Samsun, birçok alanda aldığı yatırımlarla bölgenin cazibe merkezi oldu. Samsun AR-GE merkezleri, lojistik merkezleriyle limanlarıyla OSB'leriyle Karadeniz'in ve Kuzey Anadolu'nun başkentidir. OSB'lerimizin altyapılarımızın güçlendirilmesi ve yeni OSBler için çalışmalarımız devam ediyor Makine Kimya Endüstrisinin 3 milyar lira yatırım yaptığı üretim alanı çalışmaları devam ediyor. Türkiye Yüzyılı'nı Samsun Yüzyılı ile paralel götürmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.