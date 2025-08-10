307 bin milyoner ülke değiştirecek

DÜNYA genelinde servet sahibi kişiler, siyasi ve ekonomik risklerden uzaklaşmak amacıyla kitlesel bir göçe hazırlanıyor. "Büyük Servet Göçü" olarak adlandırılan bu trendde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Malta ve Polonya gibi ülkeler öne çıkarken, bu yılın en dikkat çekici yükselişi Karadağ'dan (Montenegro) geldi. Henley raporuna göre BAE, siyasi istikrarı, iş dostu ortamı ve Altın Vize programı sayesinde 2025'te yaklaşık 9.800 milyoner çekecek. Bu, dünyada en yüksek net milyoner göçü anlamına geliyor. Batı Avrupa ülkeleri, servetli vatandaşlarının göçüyle ciddi kayıplar yaşıyor. Bu yıl ilk kez bir Avrupa ülkesi, milyoner kaybında dünya lideri oldu. Birleşik Krallık'tan 16 bin 500 milyonerin ayrılması bekleniyor. Brexit sonrası belirsizlik, siyasi istikrarsızlık ve yerleşik olmayanlara yönelik vergi düzenlemelerindeki değişiklikler bu göçün başlıca nedenleri arasında