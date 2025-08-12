Bitcoin 121 bin dolar ile güven tazeledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarın yapacağı görüşme ve Azerbaycan ile Ermenistan arasında sağlanan barış anlaşması kripto piyasasında yönü yukarı çevirdi. Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla birlikte risk iştahını artıran yatırımcılar kripto para borsasına yöneldi. Dünyanın en değerli kripto parası olan bitcoin yeniden tarihi rekoruna yaklaştı. Bitcoin fiyatı 4 haftanın en yüksek seviyesi olan 122 bin 308 doların görülmesinin ardından bir miktar geriledi. Bitcoin, Temmuz ortasında ulaştığı 123 bin 500 dolar ile rekor kırmıştı. Bitcoin, dün 121 bin 597 dolar ile düne göre yüzde 2.72 artıya geçti.