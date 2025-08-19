  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Ekonomi Adalet Bakanlığı promosyon ödemesi ne kadar? 2025 Adalet Bakanlığı promosyonu kaç TL olacak?

Adalet Bakanlığı 2025 promosyon ödemeleri en çok merak edilenler arasında bulunuyor. Kamu kurumlarında promosyon yenilemeleri ile birlikte gözler Adalet Bakanlığı'nın promosyon ödemelerine çevrildi. Peki Adalet Bakanlığı promosyon anlaşması oldu mu? Bakanlık personelleri kaç TL promosyon alacak? İşte yanıtı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Adalet Bakanlığı promosyon anlaşması oldu mu? Promosyon miktarı ne kadar olacak? Promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak? soruları araştırılıyor. İşte 2025 Adalet Bakanlığı promosyon ödemesine ilişkin merak edilenler...

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYONU BELLİ OLDU MU?

Adalet Bakanlığı çalışanlarına verilecek promosyon teklifleri 18 Ağustos'ta bankaların ihale tekliflerini iletmesiyle birlikte gerçekleşti.

İhaleyi kazanacak banka, tekliflerin açılmasının ardından açık artırma ve pazarlık yöntemiyle belirlenecekti fakat ihale yeterli teklif verilmemesi sebebiyle ertelendi.

6 bankanın katıldığı ihale tekliflerinin yetersiz bulunması nedeniyle yeni bir ihale tarihi belirlenecek ve teklifler yeniden değerlendirilecek.

19 Ağustos 2022'de yapılan ihale sürecinde en yüksek teklif 20.100 TL ile Vakıfbank'tan geldi.

