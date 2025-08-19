Okul servislerine zam yolda

İZMİR Servisçiler Odası, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul servisi ücretlerine yüzde 35 oranında zam talep etti. Servis ücretlerine gelecek zam, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkili kurullarında görüşülüp UKOME'ye geldikten sonra belli olacak. İzmir Servisçiler Odası Başkanı Erdem Mert, "Biz yüzde 35 oranında bir zam talebinde bulunduk. Yetkililerin onayı ile zam oranı kesinleşecektir. Tahminime göre yüzde 25 civarında bir zam gelir" dedi. İzmir Servisçiler Odası'nın yeni eğitim-öğretim yılı öncesi İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ilettiği zam talebinin yüzde 35 olduğu öğrenildi.