Dünya kahveye doymuyor

ULUSLARARASI Ticaret Merkezi (ITC) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, kahve zincirlerinin artmasıyla birlikte sektör yükseliş trendine devam ediyor. Bu kapsamda, dünya genelinde 2015- 2024 döneminde 370,3 milyar dolarlık kahve ithalatı yapılırken, 69 milyar 227 milyon dolarla ABD ilk sırada geldi.

TALEP BÜYÜYOR

BU ülkeyi, 41 milyar 962 milyon dolarla Almanya ve 28 milyar 987 milyon dolarla Fransa izledi. Dünyada son 10 yılda en fazla kahve ithalatı yapan diğer ülkeler ise İtalya, Kanada, Belçika, İspanya, Japonya, Hollanda ve İsviçre oldu. Aynı dönemde yapılan kahve ihracatı ise 360,3 milyar dolar olarak hesaplandı. Söz konusu ihracatta, 62 milyar 56 milyon dolarla Brezilya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi, 28 milyar 649 milyon dolarla İsviçre ve 28 milyar 601 milyon dolarla Kolombiya takip etti.

Dünyada en fazla kahve ihracatı yapan diğer ülkeler ise Almanya, Vietnam, İtalya, Honduras, Fransa, Belçika ve Endonezya olarak sıralandı. Türkiye'nin kahve alışkanlığı 3. Nesil Kahveci akımıyla değişmeye başladı. Akım, Türkiye'de ithal kahve ve kahve konsantrelerine yönelik ilgiyi de artırdı.

Türkiye 2015-2024 döneminde kahve ithalatına 2 milyar 698 milyon 473 bin dolar ödedi

TÜRKİYE'NİN KAHVE İTHALATINDA BREZİLYA İLK SIRADA

SON 10 yılda, Türkiye'ye kahve ithalatının en çok yapıldığı ülkelerin başında 1 milyar 778 milyon 504 bin dolarla Brezilya gelirken, bu ülkeyi 201 milyon 82 bin dolarla Hollanda, 100 milyon 475 bin dolarla İtalya izledi. Aynı dönemde Almanya'dan 80 milyon 978 bin dolarlık ve Kolombiya'dan 79 milyon 984 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi.