Esnaftan evlenecek çiftlere destek

Evlilik hazırlığı içindeki genç çiftlere İzmir esnafı da destek verecek. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün işbirliği altında yürüteceği proje ile evlenecek olan çiftlere ekonomik ve sosyal destekler sunulacak. Evlilik Öncesi Eğitimleri'ni tamamlayan çiftlere, 'Nikah Onayı Bekleniyor' aşamasına geldiklerinde e-devlet üzerinden ulaşabilecekleri bir indirim kodu verilecek. Çiftler bu kod ile projeye katılan esnaf sanatkarlardan yapacakları alışverişlerde çeşitli indirimlerden faydalanacaklar. İESOB Başkanvekili Ali Üstün, toplumsal yaşamda önemli işlevler üstlenen esnaf kesiminin bu sosyal projede de üzerine düşeni yapacağını dile getirdi. Projeye 18-29 yaş arasında olan çiftler başvurabilecek.