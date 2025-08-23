İnşaatta bahar havası: Bina sayısı yüzde 47 arttı

YAPI ruhsatı verilen bina sayısı, nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47,4 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025'in ikinci çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı. TÜİK tarafından yapılan düzenlemeyle, yapı izin istatistiklerinde kapsam genişletilirken, mevsimsel düzeltme uygulanmaya başlandı. Buna göre, yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 47,4, daire sayısı yüzde 90,3 ve yüz ölçüm yüzde 61,8 arttı. Yapı ruhsatı alan toplam yüz ölçümün yüzde 85,1'i belediyeler, yüzde 14,9'u de diğer yetkili idareler tarafından verildi.