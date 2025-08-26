TMSF Eylül ayında 12 ihale düzenleyeceğini duyurdu

TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), eylül ayında Aydınlı Giyim Grubu, Hes Kablo, İstikbal Mobilya gibi şirketlerin yanı sıra canlı yayın aracından lüks araç ve tekneye kadar birçok ihale düzenleyecek. TMSF'den yapılan açıklamaya göre, Fon kayyum olarak yönetimini üstlendiği Aydınlı Giyim Grubu'nu satışa çıkarıyor. Bünyesinde Pierre Cardin, Cacharel ve U.S. Polo Assn. gibi hazır giyim sektörünün önemli markalarını barındıran Aydınlı Giyim Grubu'na yönelik ihale 23 Eylül'de gerçekleştirilecek. İhalede muhammen bedel 20 milyar 350 milyon lira olarak belirlenirken, ihaleyle ilgili ayrıntılara TMSF'nin resmi internet sitesinden ulaşılabilecek. TMSF, eylülde farklı sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda şirket ve varlık için ihale düzenleyecek.