Yerli enerji milli bağımsızlıktır

Almanya, Fransa ve Hollanda gibi ülkelerdeki enerji dalgalanmaları, Avrupa'da enerji güvenliğine dair endişeleri artıırken, bu durum Türkiye açısından da kritik uyarılar içeriyor. Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdürü Mehmet Eroğlu, yerli kömür ve doğal gaz santrallerinin dışa bağımlılığı azaltarak enerji bağımsızlığının temelini oluşturduğunu belirtti.

YERLİ ÜRETİM FAKTÖRÜ

Muğla'nın Milas ilçesinde faaliyet gösteren Türkiye'nin en büyük 143. ve Muğla'nın en büyük 3. sanayi kuruluşu olan Yeniköy ve Kemerköy Enerji, linyit kömüründen üretilen elektrikle ülke ihtiyacının yüzde 2.22'sini, Güney Ege'nin ise yüzde 62'sini karşılıyor. Eroğlu, "Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, ekonomik tercih değil, milli güvenlik meselesi. Yerli kömür santralleri olmadan Türkiye enerji açığını kapatamaz. Bu santraller çevreyle uyumlu çalıştırıldığında hem çevresel hem de ekonomik açıdan sürdürülebilirlik sağlanabiliyor" dedi.

CARİ AÇIĞI AZALTIYOR

"Santrallerimiz sayesinde her yıl 1,4 milyar metreküp doğalgaz ithalatı önleniyor. Bu da cari açığa yıllık 550 milyon dolarlık katkı demek. Enerjide dışa bağımlılığın yükünü hafifletmek için en güçlü silahımız yerli kömürdür" ifadelerini kullanan Eroğlu, yerli üretimin önemine dikkat çekti. Santraller yalnızca ülke ekonomisine değil, bölgeye de doğrudan katkı sağlıyor. Yeniköy Kemerköy Enerji, 3 bin kişiye doğrudan istihdam, 100 bin kişilik ekosisteme dolaylı iş imkânı sunuyor. Bölge ekonomisine yıllık katkı ise 2,5 milyar TL'yi buluyor. Eroğlu, "Biz sadece elektrik üretmiyoruz, aynı zamanda bölge halkının yaşamına da dokunuyoruz. Yatırımlarımız, sosyal projelerimiz ve sağladığımız istihdamla Muğla'nın kalkınmasında rol oynuyoruz" dedi.

250 BİN FİDAN DİKİLDİ

Yeniköy Kemerköy Enerji, çevresel sorumluluk kapsamında Cumhuriyet tarihinin en büyük maden rehabilitasyon projelerinden birini hayata geçirdi. "Hüsamlar Yeniden" adı verilen proje ile 576 hektar alan doğaya kazandırıldı, yaklaşık 250 bin fidan ve bitki toprakla buluşturuldu. 19 Temmuz 2025'te yürürlüğe giren yasa değişikliğiyle yalnızca Muğla'daki üç santralin rezerv alanları kapsam altına alındı.

AĞAÇLAR KORUNUYOR

Düzenleme çerçevesinde zeytin ağaçlarının bilimsel yöntemlerle taşınması, taşınamayanların yerine ise aynı bölgede en az iki katı fidan dikilmesi zorunlu hale geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG)'in yayımladığı usul ve esaslar uygulamanın çerçevesini çiziyor. Böylece hem enerji arz güvenliği sağlanıyor hem de zeytin ağaçları koruma altına alınıyor.

ZEYTİN VE MADEN BİRLİKTE MÜMKÜN

Kamuoyunda sık sık karşı karşıya getirilen zeytin ve madenciliğin aslında doğru planlama ve bilimsel yöntemlerle bir arada yürütülebileceği uzmanlarca dile getiriliyor. Yeniköy Kemerköy Enerji'nin 2022 yılına kadar taşıdığı zeytin ağaçlarının yüzde 97'si yeni yerlerinde tutarak ürün vermeye devam ediyor. Bugüne kadar madencilik sonrası rehabilitasyon projeleri kapsamında 100 binin üzerinde zeytin ağacı dikildi. Bu ağaçlardan elde edilen zeytinyağlarının başarısı madenciliğin tarım ve doğa ile uyumlu şekilde sürdürülebileceğinin en somut göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor.