Cari dengeye turizm dopingi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek NSosyal hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan temmuz ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi. Üçüncü çeyrekte daralan dış ticaret açığı ve artan turizm gelirlerinin katkısıyla yıllık cari dengenin iyileşmesini beklediklerini ifade eden Şimşek, dış finansman görünümünün de olumlu seyrini sürdürdüğünü bildirdi.

REKABET GÜCÜ ARTIYOR

Şimşek öte yandan yılın 7 ayında reel sektörün ve bankaların dış borç çevirme oranlarının sırasıyla yüzde 163 ve yüzde 227 seviyesinde gerçekleştiğine dikkat çekti. Şimşek, şunları kaydetti: "Üçüncü çeyrekte daralan dış ticaret açığı ve artan turizm gelirlerinin katkısıyla yıllık cari dengenin iyileşmesini bekliyoruz. 2025 yılında cari açığın GSYH'ye oranının yüzde 1,4 ile sürdürülebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz. Programımızla ortaya koyduğumuz yol haritası doğrultusunda cari dengedeki kazanımları kalıcı hale getirmek ve dış finansman kalitesini daha da artırmak için çalışıyoruz. Kapsamlı yapısal reform adımlarımızla verimlilik artışı ve teknoloji odaklı dönüşümü sağlayarak küresel rekabet gücümüzü artıracağız." Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda, yoğun geçen yüksek turizm sezonu yerini 'sarı yaz' dönemine bıraktı. Eylül ile ekim aylarını kapsayan sarı yaz döneminde, ilçeye daha çok Almanya ve İngiltere'den turist gelmeye başladı.

'SARI YAZ SEZONU GELDİ'

Otellerdeki doluluk oranın yüzde 80'lere ulaştığı Kuşadası'nda turizmciler, sarı yaz döneminin de aynı yüksek turizm sezonunda olduğu gibi turistik işletmeler açısından yoğun geçeceği belirtildi. 'Sarı yaz' döneminde uygun tatil avantajlarının olduğunu söyleyen TÜROFED Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, kruvaziyer turizmine ilişkin şöyle konuştu; "2025 yılı Ocak- Ağustos döneminde, Kuşadası Limanı 400 kruvaziyer ile en fazla kruvaziyerin uğradığı liman oldu. Kruvaziyerle kentimize yaklaşık 679 bin yolcu geldi. Tabii bunun da turizm sezonuna önemli katkısı oldu. Sezon sonuna kadar bu rakamın geçen seneye oranla yüzde 30 artıp, 1 milyona ulaşmasını bekliyoruz."