Kış lastiği uygulaması 15 Kasım’da başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bu kapsamda artık şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımada kullanılan taşıtlarda, her yıl 15 Kasım ile takip eden yılın 15 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanılması zorunlu olacak. 5 ay kullanılacak kış lastiklerine geçerken, mevzuata uygun olmasına, lastiğin üzerindeki kış işareti sembolüne ve diş derinliğine dikkat edilmesi gerekiyor. Sıfır kış lastiklerinin uygun saklama koşullarında 10 yıl raf ömrü bulunmaktadır. Kış lastiklerinin üzerinde 'M + S' ibaresi ve 3 dağ işareti içinde kar sembolü bulunması gerekmektedir.