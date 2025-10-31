Asgari ücret için gözler o tarihte! 7 milyon işçinin gözü bu masada

15 kişilik asgari ücret tespit komisyonu yeni ücreti belirleyecek. Komisyonda; hükümet, işçi ve işveren tarafını 5'er üye temsil edecek. İşçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını TİSK temsil edecek.

Asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak. Komisyon kararları oy çokluğuyla alacak. Asgari ücret belirlenirken birçok veri hesaba katılacak.

Ücret, kıdem tazminatı tabanı, işsizlik ödeneği, askerlik ve doğum borçlanması gibi kalemleri de etkileyecek Yeni asgari ücret en geç 31 Aralık'a kadar belli olacak. Asgari ücrete yapılacak artış yaklaşık 7 milyon çalışanı etkileyecek.