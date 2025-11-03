Yılmaz: Enflasyonda 2026 hedefi yüzde 20’nin altı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hükümet olarak enflasyonla mücadeleyi birinci öncelik haline getirdiklerini söyledi.

Enflasyonun vatandaşın temel meselesi olduğunu dile getiren Yılmaz, "Tüm program ve politikalarda odağımız enflasyonu düşürmek" dedi. Enflasyonu düşürürken istihdamı ve büyümeyi de sürdürmek gerektiğini kaydeden Yılmaz, "Sosyal dengeleri gözeterek, bir yandan da depremin yaralarını sararak ilerliyoruz" diye konuştu. "Enflasyonu kademeli ve kararlı bir şekilde aşağı çekiyoruz" diyen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "2023, yüzde 65 ile bitti, 2024'te yüzde 44'e düştü. Bu yılın sonunda biraz altı veya üstü, yüzde 30 civarı diyoruz. Programda önemli olan istikamettir, nereye doğru gidiyorsunuz. Birçok olumlu ya da olumsuz gelişmeler olabilir, doğru bir program uyguluyorsanız bir ay gecikmeli ulaşırsınız, 3 ay erken ulaşırsınız ama ulaşırsınız. Gelecek yılın hedefi yüzde 20'nin altı, 2027'nin hedefi ise tek haneli rakamlara ulaşmak."