SON DAKİKA | Altında makas kapanıyor! Fiziki gram sert düşüşte...İşte 4 Kasım altın fiyatlarında son durum

Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) oluşturduğu belirsizlik ile sert düşüşe geçti. Fed başkanı Powell'ın aralık ayında faiz indiriminin kesin olmadığını vurgulamasının ardından Fed yetkililerinden de benzer mesajlar geldi. Fed'den üst üste gelen açıklamalarla altın fiyatları kritik seviyenin altına indi.

Pazartesi günü 4.000 dolar seviyesinin üstünde denge arayışı sürdüren ons altın kritik seviyenin altına indi. Gram altın ise 5.400 TL'nin altına sarktı. Kapalıçarşı'da satılan fiziki altında da sert düşüşler görüldü. Spot altın ile fiziki altın arasındaki makas da kapanmaya başladı.

FED YETKİLİLERİNİN MESAJLARI ALTINI GERDİ

ABD Merkez Bankası (Fed) Ekim ayında beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,75-4,00 aralığına çekse de Fed Başkanı Powell'ın Aralık'ta üçüncü bir faiz indiriminin henüz kesin olmadığını söylemesi piyasalarda belirsizliğe yol açtı.

Altın, Fed yetkilileri Guvernör Lisa Cook, Mary Daly ve Austan Goolsbee'nin açıklamalarıyla yönünü aşağı çevirdi.

Fed yetkilileri Eylül ve Ekim'deki faiz indirimlerini desteklediğini ancak Aralık ayındaki olası indirim konusunda kararsız olduğunu söyledi.

ONS KRİTİK SEVİYENİN ALTINA SARKTI

Powell'ın Aralık ayı faiz kararına yönelik 'belirsizlik' vurgusuyla yön arayışındaki ons altın yeni haftaya 4.000 doların üstünde başlamıştı. Zaman zaman kritik seviyenin altına inen ons altın kapanışta 4.001 dolardan işlem gördü. Ons TSİ saat 9.00 itibarıyla yüzde 1'e yakın kayıpla 3.973 dolardan işlem görüyor.

Ekim ayında gördüğü 4381 dolar ile tarihi seviyelerin ardından ons altın, geçtiğimiz hafta yüzde 2.68 kayıpla 4002 dolar seviyesinden kapatmıştı.

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Ons altında yaşanan dalgalanmadan etkilenen gram altında da düşüşler görüldü. 5.910 TL'lik rekorun ardından 5.200 TL'ye kadar geri çekilen gram altın, Fed faiz kararının ardından yukarı yönlü hareket ederek 5.400 TL sınırını aşmıştı. Haftaya kritik seviyenin üzerinde başlayan gram altın salı gününe 5.370 TL'den başlangıç yaptı. Son iki haftada spot altında kayıp yaklaşık yüzde 3'ü aştı.

ALTINDA MAKAS KAPANIYOR

Altında spot fiyat ile fiziki satış arasındaki makas kapanıyor. Kapalıçarşı piyasasında fiziki gram altın yeni haftaya 5.700 TL'ye yakın bir seviyede başlamıştı. Fiziki gram altın yeni günde 5.500 TL seviyesinden satılmaya başlandı. Fiziki gram altında 6.310 TL'lik zirvenin ardından yüzde 12'den fazla kayıp yaşandı.

04 KASIM ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış: 5.371 TL

Satış: 5.373 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 8.596 TL

Satış: 8.785 TL

YARIM ALTIN

Alış: 17.134 TL

Satış: 17.568 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 37.006 TL

Satış: 37.554 TL

TAM ALTIN

Alış: 35.867,00 TL

Satış: 36.143,00 TL