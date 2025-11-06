2025 zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastikleri ne zaman takılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda ticari araçlar için her yıl uygulanan zorunlu kış lastiği dönemi bu yıl 15 gün öne çekildi. Buna göre, artık şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımada kullanılan taşıtlarda her yıl 15 Kasım ile takip eden senenin 15 Nisan tarihleri arasında kalan 5 aylık dönemde kış lastiğinin kullanılması zorunlu olacak.

Bu uygulama, daha önce 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında geçerliydi.





URALOĞLU SÜRECİ PAYLAŞTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile ilgili bilgi verdi.Kış lastiklerinin 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırdığına dikkati çeken Uraloğlu, şunları ifade etti:

"1 Aralık'ta başlayıp 1 Nisan'da sona eren kış lastiği zorunluluğunu, mevsimsel şartlar gereği 15 Kasım-15 Nisan olarak güncelledik. Böylece zorunlu kış lastiği uygulama süresini 4 aydan 5 aya çıkardık. Uygulama, şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak. Hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz."