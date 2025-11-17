Son dakika: Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? 17 Kasım Pazartesi canlı altın fiyatları...





Analistler, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve bütçe dengesi, yurt dışında ise New York Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 250 doların direnç, 4 bin doların destek konumunda olduğunu ifade etti.

