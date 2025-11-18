İhracatın lideri Ege oldu

Ticaret Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren serbest bölgeler, 1.13 milyar dolarlık ihracat, 352 milyon dolarlık dış ticaret fazlası ve yüzde 77.3 ihracat payı ile tarihin en yüksek ekim ayı rakamlarına ulaştı. Serbest bölgelerin ihracatı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 artarak 1,13 milyar dolara yükseldi. Ege Serbest Bölgesi ise toplam serbest bölge ihracatının yüzde 26.9'unu tek başına gerçekleştirdi. Ekimde ihracat, ilk kez 1,1 milyar dolar seviyesini aşarak serbest bölgeler tarihinin en yüksek ekim değeri olarak kayıtlara geçti. Söz konusu ayda dış ticarette elde edilen fazla 352 milyon dolar olarak hesaplandı ve bu değer de serbest bölgeler tarihinin en yüksek ekim değeri oldu.

EKİMİN ŞAMPİYONU OLDU

Yurt dışı ve Türkiye'ye yapılan toplam satışlar içerisindeki ihracat payı yüzde 77,3 seviyesine ulaşırken, bu göstergede de rekor kırıldı. Ekimde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 144,9, orta-ileri ve yüksek teknoloji ürünlerinin payı yüzde 58,1 oldu. Yurt dışı ve Türkiye ile ticaret hacmi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 2,52 milyar dolara ulaştı. Ege Serbest Bölgesi, ekimde ihracatını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,4 artırarak 305 milyon dolara çıkardı ve toplam serbest bölge ihracatının yüzde 26,9'unu tek başına gerçekleştirdi. Bu bölge, yurt dışı ve Türkiye ile ticarette 579 milyon dolar hacme ulaşarak toplam ticaretin de yüzde 23'ünü de tek başına üstlendi. Ege Serbest Bölgesi, bu dönemde ihracatını yüzde 12,9 artırarak 2,7 milyar dolar seviyesine çıkardı ve toplam serbest bölge ihracatının yüzde 25,9'unu gerçekleştirdi. Bu bölge, yurt dışı ve Türkiye ile ticarette 5,2 milyar dolar hacme ulaşarak toplam ticaretin yüzde 22,1'ini tek başına üstlendi.