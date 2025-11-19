Bitcoin yılbaşından bu yana elde ettiği kazançları sildi

ABD'DE süregelen ekonomik belirsizlikler ve ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik azalan faiz indirimi tahminleri kripto varlıklara ilgiyi azaltırken bitcoin fiyatı 89 bin 300 dolara inerek yıl başından bu yana elde ettiği kazançları geri verdi. ABD'de hükümetin kapanması ve enflasyonun hala yüksek seyretmesinin Fed'in faiz politikası üzerinde yarattığı baskılarla bu seviyeden düşüşe geçen bitcoin 89 bin 300 dolarla nisandan bu yana en düşük seviyesini görürken yıla başladığı seviyenin de altına geriledi. Böylece bitcoin bu yılki kazançlarını hepsini silmiş oldu.