Güneş ve rüzgar enerjisi ihaleleri başlıyor! 3 milyar dolarlık yeni yatırım sahaya yansıyacak

Toplam bin 500 megavat kapasitesindeki rüzgar enerji santralleri (RES) için ise başvurular 2 Aralık tarihine kadar alınacak. 6 YEKA RES için ihalesi gerçekleşecek olan RES'ler Balıkesir, Aydın-Denizli, ve Kütahya'da kurulacak. Güneş ve rüzgardaki yarışmaların sonucunda yaklaşık 3 milyar dolarlık yeni yatırımın sahaya yansıması bekleniyor.

