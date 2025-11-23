Güneş ve rüzgar enerjisi ihaleleri başlıyor! 3 milyar dolarlık yeni yatırım sahaya yansıyacak

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kasım veya aralık ayında toplam 14 yarışma ile bin 800 megavatlık rüzgar ve güneş ihalesi düzenleyecek.
Türkiye'nin ilk yüzer yenilenebilir enerji kaynak alanları (YEKA) GES projesi ise Manisa'daki Demirköprü hidroelektrik santralinde yapılacak. İhaleler neticesinde sahaya 3 milyar dolarlık yeni yatırımın yansıması bekleniyor.
Başvurulara yönelik evrak inceleme sürecinin tamamlanmasının ardından yarışmalar, 25 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek.
Toplam bin 500 megavat kapasitesindeki rüzgar enerji santralleri (RES) için ise başvurular 2 Aralık tarihine kadar alınacak. 6 YEKA RES için ihalesi gerçekleşecek olan RES'ler Balıkesir, Aydın-Denizli, ve Kütahya'da kurulacak. Güneş ve rüzgardaki yarışmaların sonucunda yaklaşık 3 milyar dolarlık yeni yatırımın sahaya yansıması bekleniyor.