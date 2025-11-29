İzmir iş dünyası tarihe ışık tutacak

İzmir'in Menderes ilçesinde yer alan Klaros Antik Alanı'nda yürütülen kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle ve Ege Üniversitesi'nin bilimsel liderliğinde devam ediyor. İzmir'in tarihsel kimliğini güçlendirecek önemli bir adım atan Saya Holding, Klaros Antik Kenti'nin ana sponsorluğunu üstlenerek hem bölgenin arkeolojik değerlerine dikkat çekmeyi hem de kentin kültür ve turizm vizyonuna katkı sunmayı hedefliyor. Bu amaçla İzmir basınına özel düzenlenen geziye Klaros Kazısı Bilimsel Danışmanı Doç. Dr. Onur Zunal rehberlik etti. Klaros Kazısı Bilimsel Danışmanı Doç. Dr. Onur Zunal, "Bu sponsorluk, büyük emeklerle ortaya çıkarılan kültürel mirasın korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda büyük bir güvencedir. Yatırımlarının büyük bölümünü kendi filizlendiği, yaşadığımız şehre yapan holdingin desteğinin bir diğer önemi ise özellikle İzmir ve çevresinin sahip olduğu kültür turizmi potansiyelini ortaya çıkarma konusunda, özel sektörün de katılımına öncülük etmesidir. Bu anlamda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izinleri ve desteğiyle yürüttüğümüz Klaros Kazısı'na vermiş olduğu destekten dolayı Saya Holding'e çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

KÜLTÜREL KALKINMA VIZYONU

En güçlü markalarının doğup büyüdüğü kentin potansiyelini öne çıkarmaya çalıştıklarını söyleyen Mengi, İzmir'in bünyesinde Efes ve Bergama gibi dünya çapında bilinen UNESCO hazineleri, kehanetleriyle öne çıkan Klaros gibi mitolojik bir merkez bulunduğunu ve tüm bu zenginliğin İzmir'in tam kalbinde yer aldığını ifade etti. Bu nedenle İzmir'in kültürel zenginliklerini bugünün diliyle yeniden anlatmak gerektiğini ifade eden Mengi, sadece kazı çalışmalarıyla yetinilmeyip bu mirasın herkesin görebileceği, deneyimleyebileceği alanlara dönüştürülmesinin önemini vurguladı.