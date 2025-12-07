AKREP ve HAMZA-1 Mısır’da tanıtıldı

TÜRK savunma sanayisi şirketlerinden HAVELSAN'ın Mısır'daki yerel iş birliği kapsamında geliştirilen insansız platformları AKREP ve HAMZA-1, EDEX 2025 Mısır Savunma Fuarı'nda ilk kez tanıtıldı. Mısır'daki yerel iş birliği sonucunda geliştirilen dikey kalkış ve iniş yapabilen (VTOL) insansız hava aracı HAMZA-1, fuarda öne çıkan yeniliklerden biri olarak dikkati çekti. AOI standında sergilenen araç, ortak çalışmayla ortaya konulan yeni bir çözüm olarak değerlendirildi. AKREP İnsansız Kara Aracı ise uzaktan komutalı silah sistemi taşıyabilen 6x6 bir platform olarak geliştirildi. AKREP, bu özellikleriyle Mısır'da daha önce bulunmayan bir çözüm sunması bakımından önemli bir yenilik oldu. HAVELSAN Uluslararası İş Geliştirme ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Şevket Ünal, EDEX 2023 sonrasında yapılan görüşmeler doğrultusunda çeşitli alanlarda çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Ünal, fuar süresince Mısır'dan, Afrika'nın farklı ülkelerinden ve Körfez bölgesinden katılımcılarla HAVELSAN'ın hava, kara, deniz ve simülasyon alanlarındaki yeteneklerine ilişkin görüşmeler yaptıklarını dile getirdi.