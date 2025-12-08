Gümüşteki yükseliş trendi sürüyor

FED'in faiz indirimi beklentileri ve zayıflayan dolar endeksinin etkisiyle emtia piyasalarında hareketlilik arttı. Altın fiyatları yatay ve sınırlı düşüş sergilerken, gümüş tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altının ons fiyatı, hafta başında Fed'in faiz indirimi beklentileri ve dolar endeksindeki zayıflamanın etkisiyle son 6 haftanın zirvesi olan 4 bin 254,51 doları test etmesinin ardından, yatırımcıların kar satışlarıyla en düşük 4 bin 163,93 dolara geriledi ve haftayı 4 bin 201,84 dolardan tamamladı. Gümüşün ons fiyatı yılbaşından bu yana yüzde 102 yükseldi. Altına paralel seyretmesine karşın güçlü alımlarla pozitif ayrışan gümüş, haftanın son işlem gününde en yüksek seviyesi olan 59.4 doları gördü.