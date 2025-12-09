Dünya bankalarından ons altın tahmini

Altın 2025 yılı boyunca yüzde 60 değerlendi. Bu nedenle 2026'da altının geleceği seviyeler, yatırımcıların ve tüm finans çevrelerinin odağında bulunuyor.
Bugüne kadar açıklanan tahminlere bakıldığında kurumların ons altının fiyatında artış beklediği ve ortalama rakamların 4 bin dolar ile 5 bin 55 dolar arasında sıralandığı görüldü.
Önde gelen bankaların 2026 için altın tahminleri şöyle:
Goldman Sachs: 4 bin dolar,
Morgan Stanley: 4 bin 400 dolar,
Deutsche Bank: 4 bin 450 dolar,
UBS: 4 bin 500 dolar,
Wells Fargo: 4 bin 500-4 bin 700 dolar,
Bank of America: 5 bin dolar,
JP Morgan: 5 bin 55 dolar.
Dünya Altın Konseyi, ekonomik istikrar karşısında altın fiyatlarının yatay seyredeceğini, hafif ekonomik gerilemede altın fiyatlarının yüzde 5-15 oranında artacağını, küresel durgunluk karşısında yüzde 15-30 artış yaşanacağını ve inişin ancak ekonomik canlanma veya Fed'in faiz artırmasıyla ile yaşanabileceğini, o durumda da beklenen düşüşün yüzde 5-20 olmasının beklendiğini açıkladı.