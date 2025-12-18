Rakam için henüz çok erken

ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu, milyonların merak ettiği asgari ücret için bugün tekrardan bir araya geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Meclis'te, toplatıntı öncesi konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki ikinci toplantıya katılımı beklenmeyen Türk-İş'in son anda kararını değiştirip değiştirmeyeceğine yönelik, "Süreç devam ediyor" ifadelerini kullandı. Yarın gerçekleşecek toplantıda asgari ücrete yönelik bir rakam konuşulup konuşulmayacağına dair soruya da yanıt veren Bakan Işıkhan, "Rakam için çok erken. Tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor. İşçi işveren kesiminin görüşünü alıp değerlendireceğiz, sonra da kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla 72 ilacın daha geri ödeme kapsamına alındığını da duyurdu. Açıklamaya göre geri ödeme listesine eklenen ilaçlar arasında 9 romatolojik ilaç, 9 diyabet ilacı, 3 kanser ilacı ve 2 MS ilacı bulunuyor.