‘Komisyon ücretine üst sınır getirilsin’

KAMU Denetçiliği Kurumu (KDK), bir esnafın başvurusunda, çevrim içi yemek siparişi platformlarınca alınan komisyon oranlarına makul bir üst sınır getirilmesi yönünde Ticaret Bakanlığı'na tavsiyede bulundu. Çevrim içi yemek siparişi platformu aracılığıyla hizmet veren bir esnaf, platformdan gerçekleştirdiği satışlardan yüksek oranda komisyon ücreti alındığı gerekçesiyle KDK'ye başvurdu. Platformun belirttiği komisyon ve taşıma ücretinin yüzde 32 olduğunu ifade eden esnaf, kesintinin yüzde 60'a kadar çıktığını savundu. Esnaf, yemek siparişi platformlarınca küçük işletmelere uygulanan yüksek komisyonların sınırlandırılması için gerekli düzenlemenin yapılmasını talep etti.