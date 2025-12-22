Aldatıcı indirimlere ceza yağmuru

Ticaret Bakanlığı, "Efsane Kasım" indirim dönemine yönelik şikayetlerin, Reklam Kurulu toplantısında ele alındığını duyurdu. Tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği ve kamuoyunda "Efsane Kasım", "Şahane Cuma" gibi adlarla anılan indirim dönemleri öncesinde, vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla açıklamada, "Bu kapsamda, Kasım ayı başlamadan önce Bakanlığımız tarafından yapılan basın duyurusuyla hem tüketicilerimiz indirimli satışlarda dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgilendirilmiş, hem de satıcı ve sağlayıcılara aldatıcı indirim uygulamalarından kaçınmaları yönünde açık uyarılarda bulunulmuştur. Toplam 108 dosya, görüşülerek karara bağlanmıştır. Bu dosyalardan 93'ü, mevzuata aykırı bulunmuş ve bu dosyalar hakkında toplam 12 milyon 905 bin 818 lira idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.