Otoparklarda metrekare hesabı değişti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan otopark düzenlemesine ilişkin yönetmelik değişikliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan düzenlemeye göre, afetlere hazırlık kapsamında riskli yapı tespiti yapılarak yıkılan binaların bulunduğu parsellerle ilgili önemli bir değişikliğe gidildi. Daha önce 250 metrekare ve daha küçük parseller için geçerli olan düzenlemede yer alan "250 metrekare" ibaresi "500 metrekare" olarak değiştirildi. Buna göre, 500 metrekare ve daha küçük parsellerde yapılacak yeni yapılar için otopark ihtiyacının karşılanamadığının tespit edilmesi halinde, yapı ruhsatı başvuruları otopark bedelinin yüzde 25'inin başvuru sırasında ödenmesi şartıyla karşılanabilecek.