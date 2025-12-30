Bakan Uraloğlu: Sabiha Gökçen en hızlı büyüyen havalimanı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Avrupa'da "Major Havalimanları" kategorisinde en hızlı büyüyen havalimanı unvanını taşıyan Sabiha Gökçen Havalimanı'nın sektör standartlarını yükseltmeye devam ettiğine işaret etti. Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın sadece 11 ayda, 2024'ün tamamında kırılan 41 milyon 449 bin yolcu rekorunu geride bıraktığını belirterek, "Aralık ayının ortası itibarıyla yolcu sayımız 46 milyonun üzerine çıktı. Yıl sonuna kadar ise bu rakamın 48 milyonla kapatmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

"AVRUPA'DA ÜÇÜNCÜ"

SABİHA Gökçen Havalimanı Terminal 1 Renovasyon Projesi 1. Faz Açılış Töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun katılımıyla düzenlendi. Uraloğlu, törende yaptığı konuşmada, zamanın çağın en kıymetli hazinesi olduğunu belirterek, ulaşımın artık sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda medeniyet göstergesi, bir kalkınma dinamosu olduğunu söyledi. Uraloğlu, Türkiye'nin iç ve dış hatlarda toplam yolcu trafiğinin yaklaşık 34 milyon seviyesinden 2024 yılı sonunda 231 milyon yolcuya çıkarak Avrupa'da 3'üncü, dünyada 7'nci sıraya yükseldiğini belirtti. Uraloğlu, artan yolcu trafiğini karşılamak, daha hızlı, güçlü ve konforlu hizmet sunmak için Terminal 1 Renovasyon Projesi'ni de hayata geçirdiklerini anlattı. Uraloğlu havacılığın insanları, kültürleri ve ekonomileri birbirine bağlayan çok önemli bir köprü olduğunu vurguladı.