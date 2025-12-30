Ekmeğin fiyatında 2026’da değişiklik öngörülmüyor!

TÜRKİYE Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 2026'da ekmek fiyatında değişiklik yapmayı düşünmediklerini belirterek, "Bugün itibarıyla ülke genelinde 8'inci aydan itibaren uygulanan kilogram fiyatı 75 liranın üzerinde olmayacak" dedi. Balcı, bugüne kadar ekmek fiyatı belirlenirken Ticaret Bakanlığı ile müşterek çalıştıklarını ifade ederek, ekmeklik un fiyatının da kanunla belirlenmesini talep ettiklerini söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2023'te un fiyatlarında yaptığı desteklemeyle bir yıl içerisinde ekmek fiyatının yüzde 17,5 arttığını, 2024'te artışın yüzde 25'le sınırlı kaldığını anlatan Balcı, "Geçen yılın son 6 ayında, ocak ayına kadar ekmek fiyatında bir değişiklik olmaması sebebiyle 2025'teki bu fiyat artışının yüzde 25 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Ortalaması yüzde 30'a geliyor, 2024 ile 2025'i baz alacak olursak yıllık ortalaması yüzde 37,5'e geliyor. Asgari ücretin artmasıyla çalışanlarımızın ücret artışı olmasına ve 8'inci ayda ülke genelinde kilogramı 75 lira olan ekmek fiyatı belirlenirken, un fiyatının 950 lira-1000 lira bandına gelmesine rağmen, 2026'ya iyi bir haberle girmek için halkımızın temel gıdası olan ekmek konusunda bir değişiklik yapmayı düşünmüyoruz. 75 liranın altında olan, 4 aydır fiyatına gelen farkı yansıtmayan illerimiz bunu yansıtabilirler. Örnek verecek olursak İzmir'de, Bursa'da, Ankara'da, İstanbul'da, Kocaeli'de, Sakarya'da birçok vilayette uygulanan fiyat aynı 75 lira olarak devam edecek."