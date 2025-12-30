Turizm amaçlı toplam tüketim 3.8 trilyon lira oldu!

TÜRKİYE İstatistik Kurumu, "Turizm Uydu Hesabı 2024" istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de turizm amaçlı toplam tüketim değeri 2024'te 3 trilyon 822 milyar 406 milyon 973 bin lira olarak belirlendi. Doğrudan turizm amaçlı istihdam edilen kişi sayısı 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 9,8 artarak 1,2 milyona yaklaştı. Türkiye'de doğrudan turizm amaçlı gayrisafi katma değer 2023'te 2 trilyon 21 milyar 129 milyon 805 bin lira olarak gerçekleşti. Doğrudan turizm amaçlı gayrisafi katma değerin toplam gayrisafi katma değer içindeki payı yüzde 5,1 oldu. Seyahat acenteleri hizmetleri ve diğer rezervasyon hizmetlerinin tamamı turizm amaçlı yapıldı.