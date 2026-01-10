Fahiş site aidatlarına sınırlama geliyor

Fahiş site aidatlarına son verecek yasa teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Sunulan teklifte site yöneticilerinin 'avans' (ek aidat) toplama yetkisi sınırlandırılıyor. Bu paralar ancak 'işletme projesi onaylanıncaya kadar' toplanabilecek.

İşletme projeleri de kat malikleri kurulu tarafından onaylanacak. Böylece yöneticilerin keyfi aidat belirlemesi önlenerek aidat arttırma yetkisi kat malikleri kuruluna verilmiş olacak. Onaylı bir proje yoksa, yöneticinin yapacağı geçici projedeki artış oranı 'yeniden değerleme oranını' geçemeyecek. Malik sayısının fazla olduğu toplu yapılarda yönetim planı değişikliği için aranan beşte dört oy oranı, karar alma süreçlerini hızlandırmak amacıyla üçte ikiye düşürülüyor. Kullanıma yönelik belgeye sahip yapılarda belediye itfaiyesi veya yetkilendirilmiş yangın güvenlik uzmanları tarafından periyodik yangın denetimi yapılması sağlanacak.