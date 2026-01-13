Denizdeki fırtına balık fiyatlarını etkilemedi

KARADENİZ'DE etkili olan fırtına balık avını olumsuz etkiledi. Tezgahlarda deniz balığı çeşidi fırtına nedeniyle azalsa da fiyatlarda kayda değer bir değişiklik yaşanmadı. Denizlili balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, sezonun istavrit ağırlıklı devam ettiğini ifade ederek "Hamsi sezonunun sonuna geliyoruz. Ocak sonundan sonra hamsi tamamen tezgâhlardan çekilir. Şu an en çok yenen, en çok tutulan balık istavrit. Bu sezon bol istavrit avlandı. Hamsiden sonra istavrit tezgâhlardaki yerini sağlama aldı" diye konuştu.