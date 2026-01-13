Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Gözler ödenecek tutara çevrildi! İşte masadaki rakamlar...

Emekli zammının belli olmasıyla bayram ikramiyesi için hangi tutarın belirleneceği merak konusu oldu. Emekli bayram ikramiyesi için 2 farklı formülün konuşulduğu öğrenildi. Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2018'DE BAŞLADI

İlk kez 2018'de 1.000 TL olarak uygulamaya giren bayram ikramiyesi, geçen yıl 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltilmişti. Bu yıl ise artışın 1.000 ila 1.500 TL arasında olabileceği hesaplanıyor.

2026 yılına girerken, önce SSK ve BAĞ-KUR'lular ile memur ve memur emeklilerine yapılacak zam netlik kazandı. SSK ve BAĞ-KUR'lulara yüzde 12.09 zam yapılırken, memur ve memur emeklilerine yüzde 18.6 artış yapıldı. Merakla beklenen en düşük emekli maaşına ise hükümet tarafından yüzde 18.48 zam yapıldı. Böylece 20 bin TL olan en düşük emekli maaşı düzenlemesi bu perşembe günü TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşüldükten sonra önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştırılacak.