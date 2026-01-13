Türkiye’nin bal ihracatı 33.5 milyon doları aştı

TÜRKİYE'NİN bal ihracatı, geçen yıl 33 milyon 524 bin 594 dolar olarak gerçekleşti. Kayıtlara 2024'te 32 milyon 312 bin 78 dolar olarak geçen bal ihracatı, 33 milyon 524 bin 594 dolara yükseldi. ABD, Almanya ve Birleşik Krallık, 2025'te en fazla bal satılan 3 ülke oldu. Türkiye'den geçen yıl ABD'ye 11 milyon 332 bin 448, Almanya'ya 5 milyon 437 bin 428, Birleşik Krallık'a da 2 milyon 980 bin 897 dolarlık bal satıldı. 2025'te Cibuti, Polonya, Norveç, Danimarka, Kongo, Suriye, Yemen, İrlanda, İzlanda ve Moldova'ya da ihracat yapıldı.