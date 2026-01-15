Egeli sanayicilerden su için ortak akıl

İZMİR'DE, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) ev sahipliğinde, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Borsası'nın katkılarıyla düzenlenen ESİAD Su Konferansı'nda iklim kriziyle birlikte derinleşen su sorununun ve suyun stratejik önemi ele alındı. Konferansta; tarımda, sanayide ve kentlerde suyun daha verimli ve sürdürülebilir yönetimine ilişkin güncel yaklaşımlar ve uygulama örnekleri paylaşıldı. Zirvede konuşmacı olarak yer alan Philip Morris EEMA & Asya Bölgesi Sürdürülebilirlik Müdürü Hülya Seven, su yönetiminin ertelenemez bir sorumluluk olduğunu ifade ederek, "Bu çerçevede, 7 yıldır Dünya Su Birliği Sertifikasını (AWS) elimizde bulunduruyoruz. 2019'a kıyasla su tüketiminde yüzde 34'lük azalma sağladık" dedi.