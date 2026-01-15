Gümrük işlemlerine pin kodu ile güvenli erişim geliyor

TİCARET Bakanlığı, ihracat ve antrepo beyannamelerine ait bazı bilgilerin özel "pin kodu" aracılığıyla yetkilendirilen kişi ve firmalarca güvenli şekilde görüntülenebilmesini sağlayan uygulamanın devreye alındığını duyurdu. İhracat ve antrepo beyannamelerine ait bazı bilgilerin, beyan sahibi tarafından "GET-APP" uygulaması üzerinden belirlenen kişilere e-posta yoluyla iletildiği bir sistemin devreye alındığı aktarılan açıklamada, bu bilgilerin, 90 dakika süreyle geçerli özel "pin kodu" aracılığıyla yetkilendirilen kişi ve firmalarca güvenli şekilde görüntülenebilmesinin sağlandığı ifade edildi. Açıklamada, "Uygulamanın tüm paydaşlara faydalı olmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.