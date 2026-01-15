KDK’dan direksiyon sınavları için kamera kaydı tavsiyesi

KAMU Denetçiliği Kurumu, sürücü ehliyeti almak için yapılan direksiyon sınavlarının şeffaflık ve denetlenebilirlik amacıyla kamera ile kayıt altına alınması yönünde Milli Eğitim Bakanlığ'ına tavsiyede bulundu. Sınavda ilk parkuru başarıyla tamamlayan sürücü adayı, ikinci parkurda ciddi bir hata yapmadığı halde başarısız sayıldı ve tekrar sınava girerek, sınav ücreti ödemek zorunda kaldı. Sınav değerlendirmesinin objektiflikten uzak ve keyfi biçimde yapıldığını ileri süren kişi, benzer mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla direksiyon sınavlarının şeffaf, denetlenebilir ve adil koşullarda yürütülmesi adına mevzuat düzenlemesi yapılması için KDK'ya başvurdu. Başvuruyu inceleyen KDK, direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavlarında şeffaflığın sağlanması adına kamera sistemiyle kayıt alınmasına yönelik uygulamanın hayata geçirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'na tavsiye kararı verdi.