120 bin vatandaşa 2/B başvuru şansı

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, fahiş site aidatlarına sınırlama getiren torba yasa teklifini kabul etti. Önümüzdeki haftalarda TBMM Genel Kurulu gündemine gelip yasalaştırılacak teklifte 2/B'ler için ek hak getiren düzenleme de bulunuyor. Komisyondaki görüşmeler sırasında teklif sahibi AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, düzenlemenin etki analizine ilişkin bilgiler de paylaştı. Yeşildal, "Daha önce TBMM'de çıkan bir yasayla 2/B uygulamasıyla hak sahibi olan vatandaşların bir kısmı müracaat sürelerini kaçırmıştır. Bir kısmı müracaat etmiş, taksitler hâlinde edindikleri malı, önceki kanun çerçevesinde edindikleri malın taksitlerini öderken ödeyemez hâle gelen vatandaşlara yeniden müracaat ve ödeme süresi tanımlıyoruz. Yaklaşık 102 bin vatandaşımıza yeni bir imkân tanımış olacağız" dedi.