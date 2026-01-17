Ulaştırma ve haberleşmeye 508 milyar TL ayrıldı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, merkezi yönetim bütçesinden bu yıl ulaştırma ve haberleşme sektörü yatırımları için 508 milyar lirayı aşkın ödenek ayrıldığını belirtti. Uraloğlu, 2026 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan 1 trilyon 920,8 milyar liralık yatırım ödeneğinden en yüksek payı yüzde 26,5 ile bu yıl da ulaştırma-haberleşme sektörünün aldığını söyledi. Sektörel olarak 565 kara yolu, 63 kent içi ulaşımı, 45 hava yolu, 91 demir yolu, 50 deniz yolu, 20 haberleşme ve 22 otoyol olmak üzere 857 projenin öne çıktığı bilgisini veren Uraloğlu, şöyle konuştu: "Bu yıl 508 milyar 166 milyon 500 bin liralık ulaştırma-haberleşme yatırımları listesinin ilk sırasında 261 milyar 580 milyon lirayla demir yolları bulunuyor.