Türkiye 5G’ye hazırlanıyor

ULAK Haberleşme A.Ş. Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, iletişimde yeni aşamaya geçiş öncesi GSM operatörleriyle kurulu sahaları 5G'ye dönüştürme çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi. Kömürcü, 5G konusundaki çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, "Operatörlerimizle onların bize gösterdikleri sahalarda ürünlerimizi test ediyoruz. Türkiye, 16 Ekim 2025'teki ihaleden sonra 1 Nisan itibarıyla 5G'ye geçecek. Bu arada bizler de halihazırdaki operatörlerde kurulu sahalarımızı, 5G'ye hazır sahalarla swaplamaya, geliştirmeye çalışıyoruz. Şu an test ve kabul safhaları devam ediyor" dedi. Kömürcü, çalışmalar tamamlandıktan sonra 1 Nisan'da hem kendilerinin hem de operatörlerin 5G sahalarını hizmete sunacağını vurguladı.