Akkuyu’da geri sayım başladı!

ENERJI ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret ederek ilk reaktörün inşaatının yüzde 99'unun tamamlandığını açıkladı. Bayraktar, kontrol odasında Türk mühendislerle bir araya gelerek projede gelinen aşamayı inceledi ve Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev ile ilerlemeyi değerlendirdi. Bakan, Türkiye'nin 70 yıllık nükleer rüyasının gerçeğe dönüştüğünü vurgulayarak, nükleer enerjiyi çevre dostu ve kesintisiz bir kaynak olarak ülke enerji sepetine katmayı, ayrıca Sinop ve Trakya'daki yeni santraller ile küçük modüler reaktör projelerini hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.